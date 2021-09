Sarri perde e striglia la Lazio: «La partita preparata non era questa, non si perde così»

La Lazio perde contro il Milan a San Siro e Sarri se la prende con la squadra. Sia negli spogliatoi – lo scrive il Corriere dello Sport: “il tecnico è stato duro con la squadra già nello spogliatoio” – che in tv. Nel post partita, a Dazn, il tecnico ha detto:

«Questo è un brutto modo di perdere. La partita preparata non era questa, per me è fonte di delusione. Se perdi la partita non giocando il nostro calcio la sconfitta è più pesante. Le partite vanno marchiate con la nostra mentalità. Non è andato quasi tutto. Alla squadra ho detto che c’è modo e modo di perdere, noi abbiamo scelto il peggiore, non abbiamo giocato il calcio che abbiamo nella testa. Se lo giochiamo e perdiamo va bene, la partita è stata completamente diversa da quello che volevamo fare e che proviamo tutta la settimana».