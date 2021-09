Sarri: «Con questo calendario non si può lavorare, il calcio mi piace sempre meno»

Sarri è tornato Sarri. Nella conferenza dopo la sconfitta col Galatasaray, ha detto:

“Le prossime gare? Quanto ti impongono un calendario del genere non si può lavorare nel migliore dei modi ed è per questo che il calcio mi piace sempre di meno”.

Come spesso accade a Roma, tutto sarà deciso dal derby:

Fra 24 ore si torna in campo col Cagliari, poi c’è il turno infrasettimanale col Torino e il derby come possibile bivio di questo campionato. Immobile e compagni anche ieri hanno assicurato a Sarri di avere massima fiducia in lui e nel suo credo.