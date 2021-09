Per Napoli Allegri vara la Juve 4-4-2 con Chiesa e Dybala in attacco

Il Corriere dello sport scrive che il tecnico livornese sta pensando a una Juventus da corsa. Chiesa può giocare al centro dell’attacco e sugli esterni Kulusevski e Cuadrado

Il Corriere dello Sport la rivoluzione tattica cui sta lavorando Massimiliano Allegri per la Juventus. In vista di Napoli e non solo. Allegri, scrive il quotidiano, sta studiando il 4-4-2 con Federico Chiesa al centro dell’attacco e al suo fianco Dybala. In alternativa ci sono Morata e Moise Kean. La coppia di centrocampo sarebbe Locatelli Bentancur con McKennie e Rabiot alternative. Sugli esterni andrebbero in campo a Napoli Kulusevski e Cuadrado con Bernardeschi pronto a subentrare. Dietro, una linea a quattro con De Ligt e Bonucci centrali, Danilo a destra (ma c’è anche Cuadrado) e Alex Sandro a sinistra. Sarebbe una Juventus da corsa e la grande novità sarebbe la posizione di Chiesa.