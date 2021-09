Napoli, terapie e lavoro in palestra per Insigne, Meret e Mario Rui

Il report dell’allenamento del mattino. Lobotka ha fatto terapie e allenamento personalizzato in campo. Personalizzato in campo per Demme

Il Napoli ha svolto la seduta mattutina di allenamento al Konami Training Center. La squadra di Spalletti prepara la sfida di Europa League contro il Leicester, in programma giovedì alle ore 21 in Inghilterra. Il club partenopeo ha pubblicato una nota in cui fornisce aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei calciatori infortunati.

“Insigne, Meret e Mario Rui hanno svolto terapie e lavoro in palestra. Lobotka ha fatto terapie e allenamento personalizzato in campo. Personalizzato in campo per Demme”.