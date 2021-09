Napoli-Juve, i convocati di Spalletti: Ospina c’è e anche Zielinski

Il portiere colombiano è tornato in città ieri sera. L’elenco dei calciatori azzurri a disposizione del tecnico

Il Napoli ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita di oggi pomeriggio contro la Juventus allo Stadio Maradona, valida per la terza giornata di Serie A. A dirigere il match sarà l’arbitro Irrati di Pistoia. In elenco figura il portiere colombiano David Ospina, tornato ieri sera con un volo appositamente organizzato per cileni e colombiani e c’è anche Zielinski, sul quale ieri in conferenza stampa Spalletti aveva espresso perplessità a causa dell’infortunio che lo tiene fermo ai box da qualche settimana.

I convocati azzurri: Ospina, Idasiak, Marfella, Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Ounas, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen, Lozano, Petagna.