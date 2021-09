Nagelsmann: «Diamo auricolari a tutti i giocatori. La comunicazione tra campo e panchina è fondamentale»

Il tecnico del Bayern al Münchener Merkurtz: «I quindici minuti dell’intervallo sono pochi per dare indicazioni tattiche e diminuirebbero anche le urla degli allenatori»

L’allenatore del Bayern, Julian Nagelsmann, ha lanciato un appello: «diamo gli auricolari ai giocatori in campo». Come nella Nfl. Lo ha detto ieri, in un’intervista rilasciata al Münchener Merkurtz, in cui si è soffermato sulla comunicazione tra campo e panchina.

«Il football americano è molto più avanzato del nostro sport ed il quarterback è dotato di un auricolare che gli permette di ascoltare le indicazioni del suo allenatore. Avremmo bisogno anche noi della tecnologia che si usa negli States. La comunicazione fra campo e panchina è fondamentale ma nel calcio non ci sono pause o time out ed i quindici minuti dell’intervallo sono pochi per dare delle indicazioni dal punto di vista tattico».

Secondo Nagelsmann la tecnologia consentirebbe già di offrire delle soluzioni:

«Ci sono microfoni ultraleggeri e ci sono dei chip in grado di raccogliere i dati e quindi non penso sia impossibile inserire un qualcosa nelle magliette che permetta ai giocatori di comunicare con il proprio allenatore e viceversa».

Potrebbe essere un’occasione per modernizzare il calcio.

«Spesso il calcio si nasconde dietro l’alibi della tradizione ed è troppo conservatore e questa potrebbe essere un’opportunità per rendere più moderno il nostro sport».

Ed aggiunge:

«Sui social mi capita spesso di leggere di fan che si lamentano delle mie urla, che diminuirebbero se potessi comunicare con i miei ragazzi grazie alle tecnologia».