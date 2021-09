Morto Romano Fogli, protagonista dello scudetto del Bologna nel 1964

Fogli aveva 83 anni, ha giocato con gli emiliani per undici anni (1957-68). Passato al Milan, vinse una Coppa dei Campioni e una Intercontinentale

All’età di 83 anni è scomparso questa mattina Romano Fogli. Il Bologna piange uno dei suoi simboli più amati: 344 presenze con la maglia rossoblù – dodicesimo fra tutti – per più di dieci anni dal 1957 al 1968 e poi anche da allenatore, prima fonte arretrata del gioco e al contempo uomo di marcatura e appoggio alla regia di Bulgarelli.

Romano, che ben presto esordì anche in Nazionale, con il Bologna ha vinto la Mitropa 1961 e lo scudetto del 1964, segnando il memorabile gol del vantaggio nello spareggio con l’Inter. Continuò poi a vincere titoli, nella seconda parte di carriera, anche con il Milan, come la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale nel 1969. In Serie A ha vestito anche le maglie di Torino e Catania.