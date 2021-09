Moggi: i tifosi devono capire che i club come Napoli e Juve sono delle società per azioni

Su Libero, Luciano Moggi commenta le partite in programma nel weekend e scrive anche di Napoli-Juventus, difendendo l’operato dei club sul mercato. I club sono come delle società per azioni, dice, e i tifosi dovrebbero capirlo.

“Oggi spicca Napoli-Juve che una volta poteva decidere il campionato. Il Napoli è accusato di immobilismo sul mercato dai tifosi, come se a De Laurentiis bastasse la qualificazione in Champions e il relativo premio. La Juve contestata invece per la partenza di Ronaldo e la mancata sostituzione. Due mondi in subbuglio i cui tifosi devono capire che le società sono delle S.p.a. che, in caso di fallimento, debbono portare i libri in tribunale: quindi nulla da eccepire e ancor più nulla da drammatizzare se il Napoli non spende o se la Juve vuole anticipare l’addio di campioni come Chiellini e Bonucci, già in riserva per l’età, per iniziare un nuovo ciclo con i giovani. Stasera leggera preferenza ai campani”.