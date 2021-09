Milano Finanza: Serie A, Tim trova 66 canali pirata per visione illegale delle partite

Milano Finanza scrive dell’analisi prodotta dalla Tim Data Room sullo streaming illegale.

“Con un’attività di digital intelligence, la società guidata da Luigi Gubitosi ha individuato 66 tra canali, profili e bot che permettono ai consumatori di fruire di servizi illegali per la visione delle partite o degli eventi sportivi o di condividere il proprio abbonamento. Trattandosi di fenomeni radicati anche al di fuori della rete la stima è necessariamente parziale e approssimativa per difetto”.

La principale porta di accesso agli streaming illegali sono i social, e in particolare Facebook Messenger.

“Qui vengono esposte le singole offerte pirata e talvolta per attirare utenti si organizzano addirittura delle lotterie che mettono in palio abbonamenti gratuiti. Le trattative vengono poi concluse con un contatto diretto con il venditore, talvolta impersonato da un bot, software in grado di gestire autonomamente le transazioni. Segno di un fenomeno criminale sempre più sofisticato nel marketing e nella tecnologia, che le autorità sono riuscite ad arginare solo in piccola parte”.