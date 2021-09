Milano-Finanza: Serie A-Fondi, Cvc resta, ma al 40%, sarà Advent ad avere la maggioranza della cordata 

Su Milano Finanza la questione Fondi di investimento, e il dialogo ripreso con la Serie A per raggiungere un accordo dopo l’affare andato a monte l’anno scorso per l’opposizione di alcuni club.

Come ha scritto anche Il Sole 24 Ore nei giorni scorsi, Cvc non ha intenzione di sfilarsi dalla partita, ma all’interno della cordata sarà Advent ad acquistare un ruolo prioritario.

“La novità è che nessuno dei tre pretendenti abbandonerà la cordata, cambieranno i pesi in seno all’asse Advent-Cvc-Fsi. In particolare Advent, guidato dal managing director Francesco Casiraghi, prenderà in mano il pallino della situazione, incrementando la sua partecipazione nel consorzio, portandola dall’iniziale 40% al futuro 50-55%. Cvc, guidata dal managing partner Giampiero Mazza, non sarà più il principale investitore (aveva il 50%) ma cederà parte della quota restando però al 35-40% e infine Fsi sgr gestita da Maurizio Tamagnini manterrà il ruolo attuale con una partecipazione attorno al 10%.