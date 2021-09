Milano Finanza: la Serie A ricomincia a trattare con i fondi, ma stavolta senza Cvc

Restano in ballo solo Advent e Fsi. Alcuni dei sette club che un anno fa si opposero all’accordo sono disposti a riparlarne altri restano ostili

“Serie A e fondi ci riprovano, dopo mesi di silenzio e stallo le parti sono tornate a sedersi al tavolo e a ragionare su un possibile accordo”.

Lo scrive Milano Finanza. Che aggiunge che, tra i fondi, stavolta Cvc non compare, visto che nel frattempo ha trovato un accordo con la Liga spagnola.

“Intanto un primo elemento di novità è che Cvc si è sfilata dalla partita”.

Restano solo Advent e Fsi, sempre che si trovi un accordo con i club, visto com’è finita l’anno scorso la questione.

Rispetto alla stagione scorsa, c’è una novità in Serie A, l’esodo dei campioni, da Ronaldo a Lukaku a Donnarumma. C’è poi il progetto Superlega che sembra essersi arenato. Il tutto in un momento in cui la Serie A non gode ovviamente di buona salute economico-finanziaria, cosa che spinge verso il tentativo di trovare un accordo con i fondi. Mesi fa sette club si opposero all’accordo, giudicarono insufficienti gli 1,7 miliardi offerti da Cvc, Advent e Fsi in cambio di una parte del potere gestionale sul massimo campionato.

“Pensare che con le stesse condizioni si arrivi a un’intesa sembra difficile, e quindi si tratterà di capire se cambierà la valutazione economica o le clausole di governance. Anche se i soldi fanno gola, questo secondo aspetto potrebbe pesare di più”.

Bisognerà capire ovviamente quale sarà l’atteggiamento dei sette club che la volta scorsa si sono opposti.

“Alle giuste condizioni alcuni paiono disposti a risedersi al tavolo, altri restano invece ostili all’ingresso di investitori esterni in Serie A”.