La Lega Serie A chiede alla Figc le royalties per la vittoria degli Europei

Sul Messaggero. Gravina risponde picche e rilancia: sono i club che dovrebbero ringraziarci perché l’Italia ha valorizzato i loro giocatori

Se la Nazionale ha vinto gli Europei è anche merito delle squadre di Serie A. Così devono aver pensato i Presidenti, che secondo il Messaggero (ripreso da Calcio e Finanza), hanno intenzione di chiedere una percentuale sul tesoretto che la Federcalcio sta incassando dopo la vittoria: circa 30 milioni di euro tra premi e sponsor. Delle royalties, insomma.

Siamo all’economia dell’accattonaggio: l’Italia vince grazie ai nostri giocatori, e anche noi vogliamo la nostra fetta di torta.

Ovviamente, come riporta il Messaggero, non solo Gabriele Gravina ha intenzione di rispondere picche, ma per il presidente federale vale il contrario: sarebbero addirittura le società di Serie A a dover ringraziare la federazione e Mancini che hanno valorizzato i loro giocatori.