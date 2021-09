La Juve vince la seconda partita (3-2 alla Samp) ma perde di nuovo Dybala

L’argentino in lacrime per l’ennesimo infortunio muscolare. Aveva segnato il primo gol. Anche per Morata un problema alla coscia. La squadra di Allegri si allontana dalla zona retrocessione

La vittoria della Juventus è una notizia, come un tempo lo erano le sconfitte. La squadra di Allegri ha vinto la seconda partita in sei giornate di campionato. È anche la seconda consecutiva visto che la prima era avvenuta in settimana a La Spezia. La Juventus ha battuto 3-2 la Sampdoria, con un pizzico di agitazione nel finale dopo la seconda rete di Candreva.

Prima rete di Dybala che poi però ha lasciato il campo in lacrime per l’ennesimo infortunio muscolare. Al suo posto Kulusevski. I blucerchiati hanno giocato la loro partita ma sono andati sotto su calcio di rigore (fallo di mano) di Bonucci. Prima dell’intervallo la rete di testa di Yoshida. Nella ripresa, partita chiusa al 57esimo da Locatelli ben servito proprio dallo svedese che ha sfruttato un errore in costruzione della difesa blucerchiata. Nel finale, anche Morata ha accusato un dolore alla coscia ed è stato sostituito da Kean. Dopodiché, la Samp ha accorciato con Candreva al termine di una bella azione in verticale.

La squadra di Allegri risale a 8 punti e si allontana dalla zona retrocessione.