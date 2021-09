La figlia di Pelè rassicura: “Oggi due passi in avanti”

Kely Nascimento ha postato su Instagram un video in cui il padre sembra in buone condizioni dopo il ritorno in terapia intensiva di pochi giorni fa

Pelè negli scorsi giorni era tornato in terapia intensiva dopo l’operazione per l’asportazione di un tumore al colon. La notizia aveva fatto preoccupare tutti, ma Kely Nascimento, figlia dell’ex campione brasiliano, ha voluto rassicurare tutti con un video su Instagram, in cui ha spiegato che “oggi ha fatto due passi in avanti! Grazie a tutti per l’amore e i messaggi”.

Nel video si vede Pelè (ad ottobre compirà 81 anni) che su richiesta è in grado di muovere braccia e gambe, sempre col sorriso.