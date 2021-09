Pelè lascia la terapia intensiva: «Grazie per i messaggi affettuosi, li ho letti tutti»

Pelé ha lasciato la terapia intensiva dell’ospedale di San Paolo, dove è stato operato per un tumore al colon. A darne notizia sono i medici dell’ospedale, dove ‘O Rei’ era stato ricoverato il 31 agosto scorso.

“Il paziente Edson Arantes do Nascimento presenta buone condizioni cliniche e ha lasciato il reparto di terapia intensiva. Resterà in convalescenza in una stanza in reparto”.

Lo stesso Pelè ha voluto ringraziare sui social i tanti tifosi che gli sono stati vicini nelle ultime settimane.

“Amici miei, questo è un messaggio per ognuno di voi. Non pensate che non abbia letto le migliaia di messaggi affettuosi che ho ricevuto. Grazie mille a ciascuno di voi per aver dedicato un minuto della vostra giornata. per inviarmi energia positiva. Amore, amore e amore! Ho già lasciato la terapia intensiva e sono nella mia stanza. Continuo ogni giorno più felice, con molta disposizione a giocare tutti i 90 minuti, più gli straordinari. Presto saremo insieme!”.