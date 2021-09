Koeman: «Mi sento sostenuto dai giocatori, dal club non so»

L’allenatore del Barcellona: «Non controllo il mio futuro. Non possiamo paragonare questo Barça con quello di qualche anno fa. Per me è chiaro come l’acqua, sono stanco di ripetere le stesse cose»

Il Barcellona ha subito il secondo 3-0 consecutivo in Champions. Prima dal Bayern e ora dal Benfica. Ronald Koeman, l’allenatore da sempre in bilico, ha rilasciato dichiarazioni di sfida nei confronti della società.

Mi sento sostenuto dai giocatori, dal loro atteggiamento, dal club non so. Non possiamo paragonare questo Barça con quello di qualche anno fa. Per me è chiaro come l’acqua. Ho già detto più volte che abbiamo perso giocatori e stiamo cambiando, sono stanco di dire sempre la stessa cosa. Non sto dicendo che non ho le mie colpe, ma chiedete un parere anche ai giocatori. Penso che la squadra abbia giocato bene fino al 2-0, la differenza è che non segniamo. Abbiamo avuto quattro occasioni nitide.

E ancora:

Non controllo il mio futuro. Non posso dire nulla sul mio futuro, perché non conosco il pensiero del club. Il colpevole alla fine è l’allenatore, ma in molte fasi l’approccio è stato molto buono perché eravamo superiori. Per qualsiasi allenatore è difficile essere nel Barça se perdi due partite di Champions League, è una situazione delicata.no anche molto veloci, è difficile da controllare. Nella seconda e nella prima parte, dobbiamo difenderci meglio. Ci sono molte squadre che sono fisicamente migliori di noi.