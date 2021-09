Il pagellone di mercato de La Gazzetta dello Sport: 6 al Napoli, 7,5 a Milan e Inter

Il quotidiano dà i voti. Spicca anche il 6,5 alla Juventus. Roma da 7, anche Atalanta, Fiorentina, Lazio meglio degli azzurri

Terminato il calciomercato estivo, La Gazzetta dello Sport ha assegnato i voti alle squadre di Serie A per le trattative concluse con un pagellone. Il Napoli ha ricevuto un 6, come la maggior parte dei club. A Milan e Inter un importante 7,5: i primi per il coraggio di Maldini e Massara, i secondi per come hanno sostituito i big che sono stati ceduti.

La Roma ha ottenuto un 7, mentre Atalanta, Fiorentina, Lazio e Juventus hanno ricevuto un 6,5. Al di sotto della sufficienza le neopromosse Venezia e Salernitana, che non hanno fatto un mercato all’altezza del campionato.