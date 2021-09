Il Messaggero difende Immobile: è il capro espiatorio, ma Insigne e Berardi hanno sbagliato più di lui

Il Messaggero difende Ciro Immobile. È nel mirino delle critiche, scrive il quotidiano romano, ma contro la Svizzera Berardi e Insigne hanno sbagliato molto più di lui.

“Professione capro espiatorio. Ciro Immobile è ormai il colpevole designato se la nazionale non segna, non vince o delude”.

“A Basilea c’è chi lo ha bocciato di brutto, eleggendolo di gran lunga peggiore in campo, eppure Immobile ha avuto un solo vero tiro a disposizione (al 14’ destro altissimo dal limite su invito di Berardi, ma non è certo un gol sbagliato) e al 26’ stava per andare in porta ma è stato anticipato in uscita da Sommer (e l’invito di Berardi non era preciso). Per il resto, è apparso e scomparso tra i difensori, manifestando gli antichi impacci atletici in campo internazionale, ma ha pressato moltissimo e spesso da solo, a tratti ha aperto varchi per Berardi e Insigne che poi hanno fallito gol facili, ha invitato in area Berardi nell’azione del rigore, approfittando del regalo di Rodriguez. Sono andati peggio di lui sotto porta proprio Insigne e Berardi, che hanno maggiori responsabilità visto che se il primo tempo fosse finito 3-0 non ci sarebbe stato nulla da dire e non parliamo di Jorginho che ha esalato quel destro su rigore”