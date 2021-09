I media inglesi schifati dalla violenza a Leicester: “Scene patetiche, 12 napoletani arrestati”

Per Telegraph e Guardian l’inchiesta dell’Uefa è scontata. Gli scontri sarebbero cominciati in strada prima della partita, e poi esplosi sugli spalti

“Uno spettacolo patetico al termine di una bellissima partita”. Così il Guardian definisce gli scontri tra tifosi del Napoli e poliziotti inglesi sugli spalti del King Power Stadium di Leicester. Col pubblico inglese lì a lanciare bottigliette di plastica e ad alimentare una scena che per contesto sembra piombare direttamente dal passato. Tanto è vero che sui media inglesi i tafferugli si prendono una certa visibilità. Perché prima che la finale degli Europei cambiasse le cose, la percezione in Inghilterra è che la piaga violenza – almeno quella – fosse una deriva di un calcio che non c’è più.

Poi arriva una serata di Europa League e i tifosi del Napoli mezzi incappucciati che se le danno con le forze dell’ordine diventano protagonisti.

Secondo il Telegraph l’inchiesta dell’Uefa è scontata. Perché gli scontri hanno, appunto, coinvolto anche i tifosi del Leicester. Con una dinamica non proprio chiarissima.

“Durante la giornata – raccontano i giornali inglesi – si erano accumulate tensioni tra tifosi del Leicester e del Napoli. Un video pubblicato sui social mostra un gruppo di ultras del Napoli che carica fuori dall’Università De Montfort armati di di cinture, qualcuno lancia una sedia”.

E’ il pre della baruffa che s’è poi consumata a fine partita. Secondo il quotidianoLeicester Mercury, fuori dallo stadio la polizia avrebbe arrestato 12 tifosi del Napoli. In giornata verranno visionati i filmati degli incidenti per accertare se ci siano ulteriori responsabili.