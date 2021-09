I bookmakers non si fidano del Napoli: contro la Samp il risultato più probabile è 1-1

L’analisi del portale specializzato Oddschecker evidenzia che l’esito con la quota più bassa è un pareggio. Subito dopo c’è la vittoria degli azzurri per 0-1

Il Napoli è reduce dalla bella vittoria sull’Udinese per 0-4, la Sampdoria si trova in una condizione simile dopo il 3-0 rifilato all’Empoli al Castellani. Per questo motivo, per la sfida di domani sera, secondo quanto evidenziato dal portale specializzato OddsChecker, il risultato esatto più probabile è un pareggio per 1-1.

In termini di risultato esatto i bookmakers non si fidano troppo del Napoli. L’esito più probabile è 1-1, che Sisal e Snai quotano a 7.50; si tiene più cauto Goldbet (7.30), fino ad arrivare al 7.00 proposto da Bet365 e Unibet. Subito dopo è premiato il successo di misura del Napoli per 0-1, che Bet365 propone a 8.50 mentre Snai, Unibet e William Hill si attestano sull’8.00. Per chi volesse scommettere su una cifra tonda, la vittoria degli azzurri per 0-2 tocca quota 10.00 con Sisal e Snai.