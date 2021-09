Grassani: «Nessuna lesione da parte di Osimhen, le motivazioni del ricorso tra qualche giorno»

L’avvocato del Napoli Grassani commenta a Radio Kiss Kiss Napoli il ricorso per Osimhen accolto alla Procura d’appello della Federcalcio.

Avv. Grassani a Radio Goal: “Le sensazioni che si sono ricavate nel dibattimento riguardano le attenuanti, nel fatto che il calciatore del Venezia non avesse avuto lesioni fisiche nè sia stato necessario l’ingresso dei sanitari. Il giocatore non ha nemmeno protestato”. parte2

Avv. Grassani a Radio Goal: “Questi tre fatti, per l’esito che ha avuto il ricorso, sono stati decisivi. Non poteva essere, come scritto da Aureliano, che il contatto tra Osimhen ed Heymans sia avvenuto a distanza di gioco e quello sarebbe stato un aggravante”. parte3

— Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) September 7, 2021