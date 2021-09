Gazzetta: Zielinski torna titolare contro il Leicester

Luciano Spalletti dovrà prestare molta attenzione alle condizioni dei suoi calciatori, in vista dell’impegno di Europa League contro il Leicester. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, ha fatto un punto della situazione aggiungendo con sicurezza che Piotr Zielinski tornerà titolare al King Power Stadium.

Insomma, l’allenatore potrebbe essere costretto al turnover anche se nelle sue intenzioni c’è quella di schierare a Leicester la formazione migliore. Ma potrebbe essere costretto a rivedere le proprie idee se nel pomeriggio dovessero arrivare notizie negative sulla questione pandemia e sugli infortunati. In ogni modo, per l’attacco ci sarebbe pronto Petagna, mentre a sinistra giocherebbe Juan Jesus. In compenso, a Leicester ci sarà il rientro di Piotr Zielinski dal primo minuto.