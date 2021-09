Gazzetta: la Camera discute sul 75% per cento di capienza negli stadi

A Napoli, Milano e Roma, nel weekend, si andrà molto vicini al 50% della capienza dei rispettivi stadi. E questo rilancia la richiesta del mondo del calcio di aprire a più spettatori. La Gazzetta dello Sport scrive che alla Camera si discute di portare la capienza degli impianti al 75%.

“Numeri che rilanciano la richiesta che viene dal mondo del calcio di aprire di più. Se il green pass è un modo per tornare sempre di più alla normalità, questo il ragionamento, il 50 per cento è davvero una maglia troppo stretta per gli stadi. Una tesi che, questa è la novità delle ultime ore, è condivisa anche da un bel pezzo della maggioranza che sostiene il governo Draghi, almeno a giudicare dagli emendamenti per la conversione in legge del decreto green pass bis presentati nelle ultime ore alla Camera”.