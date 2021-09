Gazzetta: i quattro motivi del Napoli per credere allo scudetto

Dal carisma di Spalletti ai vantaggi nell’immediato del calendario per andare in fuga: gli azzurri possono candidarsi legittimamente per il titolo

Dopo quattro giornate, il Napoli è da solo in vetta alla classifica. L’edizione de La Gazzetta dello Sport ha fornito quattro motivi per cui non è esagerato credere nello scudetto.

Il primo è il carisma di Luciano Spalletti, che sta valorizzando l’organico da un punto di vista umano e tattico. Il secondo è la potenza offensiva, con 12 reti in cinque partite segnate da 9 giocatori diversi. Poi c’è la panchina competitiva, che con i rientri dagli infortuni (Demme, Mertens, Lobotka, Ghoulam) lo sarà ancora di più. Infine l’allungo: il Napoli dovrà affrontare Sampdoria e Cagliari contro cui potrebbero arrivare due vittorie.