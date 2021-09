Gazzetta: ancora una volta Spalletti incide con i cambi, la lunga pausa non lo ha arrugginito

La Gazzetta dello Sport racconta la rimonta del Napoli sul Leicester, ieri sera in Europa League: il risultato finale di 2-2, “sta persino stretto alla squadra di Spalletti”. Il tecnico del Napoli ha deciso la partita azzeccando ancora una volta i cambi.

Dopo lo svantaggio subito dal Napoli, la squadra, “sollecitata da Spalletti, si riorganizza e inizia a correre sul serio”. Iniziano le occasioni fallite dei partenopei, come il numero di Osimhen al 20′, che preannuncia il cambio di passo del Napoli.

La partita è decisa dai cambi di Spalletti.

“Spalletti inserisce Politano e Elmas: è la doppia mossa che dà scacco a Rodgers. Politano è un martello, Elmas rompe subito il ghiaccio. Uno splendido gesto in acrobazia di Osimhen riapre il match: il nigeriano con un pallonetto stende Schmeichel. Il Napoli ci crede e conquista metri di campo. Un cross raffinato di Politano libera la capocciata di Osimhen, bravissimo a sovrastare Soyunçu e a piazzare la botta: 2-2 Nel recupero, Rrahmani sfiora il sorpasso, ma per come si era messa, il pareggio va benone. Complimenti a Spalletti: la lunga pausa non lo ha arrugginito”.