Galliani: «I diritti tv fanno la differenza nel mercato, ormai la Serie A è solo un campionato di passaggio»

Il Corriere della Sera intervista Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza di Berlusconi. Commenta la situazione della Serie A alla luce del calciomercato estivo. Rivendica la sua competenza in materia.

«Ho svolto il mio primo mercato nel novembre del 1975: ero da poco dirigente del Monza e all’epoca esisteva una finestra di trattative a novembre che durava una settimana. Il primo colpo fu Ariedo Braida. Da allora, fatta eccezione per le due sessioni nel 2017 (l’anno della cessione del Milan a Yonghong Li, ndr), ho sempre condotto trattative».

Quello che si è appena concluso, dice, è stato un mercato molto diverso dagli altri, a causa del Covid. Le fonti di guadagno per un club sono gli introiti da stadio, che per la pandemia si sono azzerati, gli sponsor, che hanno ridotto gli investimenti e i diritti tv.

«Il mercato è figlio dei ricavi che sono cambiati da nazione a nazione in base agli introiti da diritti tv. Negli anni Sessanta, quando la voce dei diritti tv non pesava sui bilanci dei club, e la maggior parte dei ricavi erano dal ticketing i grandi club avevano fatturati simili. Eusebio iniziava e terminava la carriera nel Benfica, così Cruijff nell’Ajax e Rivera nel Milan. Con la vendita dei diritti televisivi si è aperta la forbice tra i club di Paesi diversi. La Premier, per dire, fattura tre volte e mezzo il campionato italiano. Ecco perché lì vanno i giocatori migliori».