Figc, formalizzata la richiesta al Governo: stadi al 75% per la Nations League (e poi per il campionato)

La Figc ha formalizzato la richiesta al Governo di aumentare la capienza degli stadi dal 50% al 75% in occasione delle semifinali Italia-Spagna e Belgio-Francia (6-7 ottobre) e della finale (10 ottobre) di Nations League che si giocheranno allo Juventus Stadium e a San Siro.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, spiegando anche come un parere positivo del Ministero della Salute e del Comitato tecnico-scientifico potrebbe favorire poi questo tipo di aumento anche per i campionati.

Proprio il 75 (il 50 per gli spazi al chiuso) per cento è il limite indicato negli emendamenti di Pd, 5 Stelle e Lega al decreto green pass bis depositati in commissione affari sociali della Camera e relativi alla capienza negli stadi e nei palazzetti. Ma su questa materia, ci sono anche tutte le richieste del calcio sul tema fiscale, sarà Draghi in persona a dare la linea. E per questo sarà interessante registrare nelle prossime ore il parere governativo sugli emendamenti, decisivo per arrivare al via libera.