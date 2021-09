El Pais: «Napoli in testa, Juve in zona retrocessione. A Torino fanno funerali per molto meno»

“La peggiore Juve degli ultimi 60 anni” è su tutti i giornali stranieri. Ma lo spagnolo affonda: “Nemmeno Pirlo era riuscito a fare peggio di Allegri”

“La peggiore Juventus degli ultimi 60 anni” è su quasi tutti i giornali stranieri. Altrimenti declinata come “in zona retrocessione”. Dallo Spiegel, agli inglesi, al Pais. La sfuriata di Allegri dopo il pareggio col Milan che lo condanna al terzultimo posto dopo 4 giornate è la ciliegina sulla torta di una vicenda che era ovviamente già molto notiziabile anche prima.

El Pais, ma non solo il quotidiano spagnolo, collega la crisi all’addio di Ronaldo. Ma fa anche un passo avanti: Allegri. “I cavalli di ritorno non sono quasi mai buone idee, nel calcio”. E Daniel Verdù, tanto per affondare il coltello nella piaga, fa riferimento al contemporaneo primo posto in solitaria del Napoli, 10 punti più sopra: “Per molto meno, nella città del Vesuvio sono state organizzate feste di tre giorni. E anche funerali a Torino”.

E poi, ancora più cattivo: “Nemmeno Andrea Pirlo, che è durato una sola stagione e ha interrotto una striscia di nove scudetti di fila, ha avuto un inizio brutto come quello di Allegri“.