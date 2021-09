Allegri furioso dopo Juve-Milan: «Porca t…a! E questi vogliono giocare nella Juve!»

Ieri ne aveva parlato il Corriere Torino, oggi il Corriere dello Sport aggiunge altri dettagli per descrivere il clima di tensione che si avverte nella Juventus, con una lite tra Szczesny e Rabiot e la furia di Allegri nello spogliatoio, dopo il pareggio con il Milan.

Il quotidiano sportivo racconta di un “durissimo sfogo” del tecnico nei confronti della squadra, in particolare dei giovani.

“ Una furia, Allegri era una fur ia. Subito dopo il triplice fischio ha preso la via degli spogliatoi, facendosi pizzicare dagli smartphone dei tifosi presenti mentre urlava: «Porca t…a! State a giocà nella Juve!» o «E questi vogliono giocà nella Juve!» a seconda della libera interpretazione. Un messaggio che di fatto, edulcorato, è stato ribadito anche dopo”.

Al termine della partita, nello spogliatoio,

“Allegri avrebbe lasciato da parte la sua proverbiale calma usando toni molto accesi per esprimere tutto il proprio disappunto: la Juve è un’altra cosa, a chi ancora non capisce lo ha dovuto urlare in faccia. Subito”.