El Pais: «Argentina-Brasile non sorprende. Il calcio si reggeva su patti e accordi, ora è esploso»

“La vocazione pattista del calcio è morta. In questi due anni la politica ha messo in scena, complotti, ambizioni, slealtà, offese”

Argentina-Brasile è la dimostrazione che l’effetto farfalla esiste. Un battito d’ali, lontano, ha prodotto una reazione a catena che è finita nella farsa delle Asl brasiliane che fermano Messi e Neymar. Perché il calcio ci è esploso tra le mani, il pallone ha rotto le cuciture. Ormai è lotta senza quartiere, a livello politico. Così scrive Santiago Segurola in un editoriale su El Pais.

“Il calcio è costruito su un complesso e delicato sistema di accordi”. Finora “la vocazione pattista del calcio ha prevalso sulle divergenze e sui conflitti, anche se le conseguenze hanno inevitabilmente favorito i più potenti”. Producendo “eurocentrismo recalcitrante, disinfestazione di un prodotto che trasforma i tifosi in consumatori passivi, abuso economico di agitazione mercantile. È un paesaggio imperfetto che, però, sembra ancora riconoscibile”.

La pandemia ha incrinato questo sistema. “In questi due anni inclementi il ​​calcio ha messo in scena, complotti, ambizioni, slealtà, offese“, “che rischiano di sconvolgere i delicati equilibri del calcio. Uefa (Ceferin) contro Fifa (Infantino), club contro club, soldi e potere in gioco, alleati in ogni trincea”.

“Prima o poi, gli interessi egoistici e l’opportunismo erano destinati a esplodere. La sospensione di Brasile-Argentina è sorprendente per la sua sfortunata messa in scena, ma non per le ambizioni delle organizzazioni che gestiscono il calcio”.