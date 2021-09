Dazn si scusa per i disservizi: “Siamo dispiaciuti, ci sarà un indennizzo per gli utenti danneggiati”

La prima mezzora per molti utenti è stata oscurata: “C’è stato un problema tecnico, sappiamo quanto importante sia per i tifosi seguire la propria squadra”

Durante le partite delle 18:30, Sampdoria-Napoli e Lazio-Torino, molti utenti hanno riscontrato disservizi per la prima mezzora nel vedere la gara su Dazn. Per questo la piattaforma ha emesso una nota in cui si scusa per l’accaduto e promette un risarcimento a chi è stato colpito dal problema.

Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30. Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perché sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra. Tutti gli utenti che sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indennizzo.