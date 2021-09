Damascelli: Mancini-Autostrade conferma la distanza tra i vip del calcio e i cittadini comuni

Sul Giornale. Il ct ha perso il controllo dei nervi non dell’auto, l’Italia normale smadonna e resta in coda senza ricevere neanche una cartolina di risposta

Oltre Libero, anche Tony Damascelli sul Giornale si occupa dello sfogo di Mancini contro Autostrade dopo aver trovato chiuso un svincolo.

Reduce dal trionfo sulla Lituania, Roberto Mancini ha vissuto una notte da incubo. Letta e scritta così, si potrebbe pensare a un agguato, a un’aggressione violenta, al gesto di un folle, a una rapina a mano armata. In verità si tratta di qualcosa di ben più serio: la chiusura, per lavori, dell’autostrada A26 al bivio di Novi Ligure. E qui il commissario tecnico campione d’Europa ha perso il controllo, non dell’autoveicolo ma dei nervi. Ha preso a insultare e si è scatenato con una storia su Instagram dai toni e contenuti non proprio in linea con un uomo di fede e di eleganza come il marchigiano.