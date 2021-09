Dal cda del Barcellona pressioni per licenziare Koeman ma Laporta non ha i soldi

Il presidente vorrebbe concludere con lui la stagione anche per motivi di bilancio. Lo 0-3 subito dal Bayern ha ferito l’orgoglio del club

Troppo umiliante il 3-0 subito dal Bayern al Camp Nou per non avere conseguenze. I tedeschi hanno giocato con l’avversario, non ne ha segnati otto come l’altra volta ma la sensazione è stata la stessa. È il motivo che ha spinto diversi membri della giunta direttiva del Barcellona a chiedere l’esonero di Koeman. La notizia è di TV3, ripresa da Diario As.

Il presidente Laporta lo esonererebbe subito ma il bilancio non lo consente. Troppo alto sarebbe l’indennizzo da dover versare all’olandese il cui contratto scadrà alla fine della stagione.

Jordi Cruyff, consigliere di Laporta, non sostituirebbe un amico personale e di famiglia. Ci sarebbe Xavi in Qatar ma difficilmente verrebbe a stagione in corso.