Da questa stagione, fuori dal campo il Psg indosserà Dior

Il club francese annuncia un accordo biennale con la casa di moda per due outfit, uno casual ed uno formale

Il Paris Saint-Germain ha annunciato la firma di un accordo di due anni con la casa di moda Dior. A partire da questa stagione, Dior vestirà la squadra fuori dal campo, fornendo completi a metà tra il casual e il formale. L’outfit casual sarà composto da una giacca Harrington, un maglione di maglia e una polo, il tutto rifinito con un patch ricamato “Paris Saint-Germain” e le iniziali “CD Icon”, così come le derbies Dior Explorer in pelle nera, punteggiate dall’iconico motivo Dior Oblique. Quello formale, invece, prevede un cappotto in cashmere, una giacca, una camicia e dei pantaloni, e un paio di derbies Dior Timeless in pelle nera.

Il look è completato dalla borsa Saddle in pelle di vitello granulata nera, da una cravatta jacquard ornata da un logo “Paris Saint-Germain” abbinato, da una sciarpa in cashmere e da una cintura reversibile nera e blu navy.