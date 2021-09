CorSport: Udinese-Napoli, Elmas e Lozano in vantaggio su Ounas e Politano. Torna Mario Rui

In difesa ballottaggio tra Rrahmani e Manolas. Meret torna in panchina, Di Lorenzo sulla destra. Insigne titolare

Con il pareggio del Milan contro la Juventus e la sconfitta della Roma contro il Verona, il Napoli stasera può tentare il sorpasso in cima alla classifica di Serie A. Il Corriere dello Sport dà le ultime notizie sulla probabile formazione che sceglierà Spalletti per affrontare la trasferta con l’Udinese.

La novità è che Meret torna in panchina e Mario Rui in campo. In difesa, il portoghese sarà affiancato da Koulibaly e Di Lorenzo di nuovo al suo posto a destra, mentre un dubbio riguarda chi schierare tra Manolas e Rrahmani.

“Poi ci sono i dubbi: Rrahmani o Manolas, e chi l’avrebbe sospettato, aprono il valzer degli interrogativi, al fianco dell’inattaccabile Koulibaly e in una difesa che riporta Di Lorenzo a destra, dopo la mini-evasione di Leicester”.

A centrocampo confermati Anguissa e Fabian. Davanti, dietro ad Osimhen, ci sarà sicuramente Insigne, mentre altri dubbi riguardano la scelta tra Lozano e Politano ed Elmas e Ounas. In vantaggio il messicano e il macedone.

“Lozano e Politano si contendono la corsia di destra ed Elmas o Ounas, con il macedone largamente in vantaggio, sono in amichevole conflitto per arricchire le linee”.

Lozano non è ancora al massimo,

“ma può tornare ai suoi livelli giocando, ed Elmas, rispetto a Ounas, garantisce in partenza equilibri migliori. Quattro uomini per due maglie: si può fare”.