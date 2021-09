CorSport: per Meret tre settimane di stop, salta la Juve e il Leicester

L’infortunio subito nel corso di Genoa-Napoli potrebbe costare ad Alex Meret tre settimane di stop. Il giovane portiere friulano salterebbe, così, sia la partita con la Juventus sia quella di esordio in Europa League con il Leicester. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Si ferma Meret, insomma, e salterà innanzitutto la partita di oggi con la Bulgaria, valida per qualificazioni al Mondiale 2022 e a seguire Napoli-Juve dell’11 settembre e Leicester-Napoli del 16 settembre in Europa League: la prognosi è più o meno di tre settimane, fermo restando valutazioni quotidiane del grado di dolore che in questo caso sono imprescindibili per la quantificazione dei tempi di recupero”.