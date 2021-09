CorSport: Osimhen ha un problema al polpaccio, da valutare il suo impiego contro il Leicester

Il Corriere dello Sport adombra qualche preoccupazione per le condizioni fisiche di Victor Osimhen in vista della partita di Europa League di giovedì, contro il Leicester. L’attaccante nigeriano del Napoli ieri è andato a festeggiare sotto la curva la vittoria contro la Juve con una vistosa fasciatura sul polpaccio. Da valutare la possibilità di impiegarlo nel match di giovedì.

“Anche Osimhen, per la verità, ha partecipato ai festeggiamenti sotto la curva zoppicando un po’: non è passata inosservata, tra l’altro, una vistosa fasciatura al polpaccio destro (con ghiaccio). Le sue condizioni saranno valutate in vista della trasferta di giovedì a Leicester, così come quelle di Mario Rui”.