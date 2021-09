CorSport: all’Inter di Inzaghi manca un bomber come Zapata

Contro il Real ha prodotto tantissime occasioni gol, tutte sprecate. Dzeko “è bello e delizioso” ma non è più il bomber di un tempo

L’Inter è stata battuta dal Real Madrid a San Siro, ieri, in Champions, a pochi minuti dalla fine, dopo una buona partita della squadra di Inzaghi, alla quale, però, manca un bomber che decida i match. Alberto Dalla Palma, sul Corriere dello Sport, scrive che la partita dei nerazzurri è stata

“di coraggio e di personalità, nel corso della quale l’Inter ha messo in grande difficoltà il Real e sfiorato ripetutamente il gol”.

Ma negli ultimi istanti, Rodrygo, su assist di Camavinga, hanno confezionato la vittoria per la squadra di Ancelotti.

“Inzaghi pensava di aver portato via un punto, quello che avrebbe potuto interrompere un incubo. E un punto, lo possiamo garantire a chi non ha visto la partita, sarebbe stato anche poco per quello che l’Inter ha prodotto nella sua prima serata di Champions: molte occasioni da gol, tutte sprecate, e un gioco assai intenso, sviluppato sulle corsie laterali dove c’è stata la consueta staffetta degli esterni, come accadeva ai tempi della Lazio”.

Ieri si è visto una volta in più, scrive Dalla Palma, che all’Inter manca un bomber.

“Rispetto a quello che produce, la squadra segna troppo poco: non ha cattiveria in area, sembra quasi che si specchi nella sua improvvisa bellezza”.

Dzeko è “bello, delizioso”, ma non è più il bomber di Wolfsburg o Manchester”. Lautaro ha avuto meno occasioni, mentre Correa, entrato in corsa, non ha fatto in tempo ad essere decisivo.

“Non vorremmo che Inzaghi avesse scelto l’erede di Lukaku puntando più sulla qualità che sulla capacità realizzativa: uno come Zapata, seppure molto più caro come costi, forse sarebbe stato l’ideale per la sua squadra”.