Cormezz: si sblocca la situazione per Ospina, Osimhen e Koulibaly, faranno il tampone anche a Leicester

I tre giocatori del Napoli potranno partire con la squadra, per loro un percorso ad hoc per bypassare la quarantena prevista dal governo inglese

Ospina, Osimhen e Koulibaly partiranno per l’Inghilterra, per Leicester-Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che la situazione relativa alla quarantena per i giocatori provenienti dalle red zone si è sbloccata e racconta come.

“La situazione si è sbloccata, è stato realizzato un percorso ad hoc per questi giocatori. Tutto il gruppo-squadra si è sottoposto al tampone (il Napoli lo fa per ogni gara a prescindere dai protocolli, nonostante siano tutti vaccinati con doppia dose) e ha dato esito negativo, Ospina, Osimhen e Koulibaly si sottoporranno a tampone anche a Leicester. Una precauzione in più che legittima l’esenzione dai dieci giorni di isolamento concessa dal governo inglese agli sportivi professionisti che partecipano a competizioni d’alto livello come le coppe europee”.