Capello: «I padroni del calcio sono i procuratori, i soldi dei trasferimenti vanno nelle tasche loro e dei giocatori»

Al CorSera: «Come competere con Psg, City o Chelsea? I giocatori non hanno più senso di appartenenza, si affidano completamente agli agenti»

Intervistato dal Corriere della Sera, Fabio Capello parla di calciomercato e di procuratori. Indica il trasferimento di Neymar al Psg, nel 2017, come uno spartiacque importante.

«Non c’è alcun dubbio sul fatto che il trasferimento di Neymar nel 2017 sia stato il big bang che ha fatto deflagrare i costi in sede di calciomercato. Da quel momento i prezzi si sono impennati: giocatori medi sono stati pagati come se fossero dei top. I club hanno fatto sempre più fatica a mantenere i conti in ordine e società, che fino ad allora erano abituate a fare la voce grossa nel mercato grazie al carisma della storia, alla fine si sono impantanate. Mi riferisco al Barcellona e al Real Madrid».