Barcellona impazzisce per il ritorno di Ansu Fati “il prescelto” per tirarli fuori dalla crisi

Il ritorno dopo 10 mesi e quattro operazioni, il gol, l’ovazione. Media e sportivi catalani non hanno occhi che per lui. Il messaggio è per Koeman: “La Masia risponde. Sempre”

“La Masia risponde sempre. Sempre”. Lo scrive Sport, ma tutti i quotidiani sportivi spagnoli, ovviamente di più quello catalani salutano il ritorno al campo e al gol di Ansu Fati dopo dieci mesi di infortunio, come un Messia pronto a salvare il Barcellona dalla sua crisi.

Ma non solo i quotidiani. Congratulazioni sono piovute da ogni dove. Prima i quattro capitani, Sergio Busquets, Piqué, Sergi Roberto e Jordi Alba sui socia. Poi il capitano Barcellona femminile, ​​Alexia Putellas, ma anche Pau Gasol o Carla Suárez. Un plebiscito d’attese. Come se Ansu Fati dovesse risolvere lui tutti i problemi che ha il Barca di Koeman.

“Il trionfo contro il Levante – scrive Sport – ha dimostrato che il nuovo lotto delle giovanili del Barça, con Nico e Gavi come principali esponenti, promette tante gioie in un futuro non necessariamente lontano. In tempi economici difficili, il club catalano non può permettersi grandi acquisti e deve affidarsi ai giovani che da anni assorbono il dna culé. Questa domenica, la risposta delle giovani promesse è stata davvero buona”.

El Pais racconta anche dello straniamento di Riqui Puig per un’ovazione che gli sembrava esagerata per il suo ingresso in campo: “Quando si è girato, Riqui ha capito la situazione: Ansu Fati stava uscendo per riscaldarsi dopo più di 10 mesi e quattro operazioni al ginocchio sinistro. Poco dopo, però, ha dimostrato di essere un prescelto, e si è inventato un grande gol”.