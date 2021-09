Bacalhu e niente dolci: Ronaldo ha cambiato il menù dello United. E ai compagni non piace

Sul Sun e sui media spagnoli: CR7 è fissato con le proteine, e ha imposto la sua dieta anche agli altri. Che non hanno apprezzato, soprattutto uova e merluzzo

Si mangia quello che vuole Cristiano Ronaldo e basta. Secondo The Sun – pezzo ripreso da praticamente tutti i media spagnoli – Cristiano, amante di una sana alimentazione, ha deciso di cambiare il menù della squadra e ha dettato al cuoco della società le sue nuove “linee guida”. Che a molti dei suoi compagni non piacciono.

Soprattutto un piatto portoghese chiamato ‘Bacalhu’, che è fatto con uova e merluzzo, che fa praticamente schifo a tutti.

E poi: “Ama il polpo, ma alla maggior parte dei giocatori non piace. A lui piacerà e funzionerà molto bene nella sua dieta. Ma agli altri non piace. Cristiano è molto concentrato sulle proteine, cose come fette di prosciutto, uova e avocado, e gli chef stanno cercando di aiutarlo”, spiega una fonte vicina allo spogliatoio consultata dal tabloid britannico.

Venerdì avrebbe anche tolto il dolce ai suoi compagni di squadra. Lo avrebbe confermato Lee Grant: “Posso garantire che non c’è stato un solo giocatore che ha toccato la torta di mele e nessuno si è alzato per prendere il brownie”.