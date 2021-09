Alvino: Ospina sarà in campo contro la Juve ma arriverà a Napoli solo nella tarda serata di venerdì

Su Twitter scioglie tutti i dubbi. Il colombiano difenderà la porta azzurra anche se il suo rientro sarà organizzato in extremis

Su Twitter, Carlo Alvino scioglie i dubbi su chi sarà in porta, per il Napoli, in occasione della partita di sabato contro la Juventus. Sarà Ospina l’ultimo difensore azzurro. Il colombiano tornerà in tempo per il match, ma non riuscirà ad essere a Napoli prima della tarda serata di venerdì. Il Napoli ha organizzato per lui un charter insieme ad altri club, che si sono uniti per riportare in patria colombiani e cileni.

+++Ospina sabato sarà regolarmente in campo ma il suo arrivo a Napoli è previsto solo nella tarda serata di venerdì. Non prima. +++ — Carlo Alvino (@Carloalvino) September 9, 2021