Gazzetta: il charter per portare colombiani (tra cui Ospina) e cileni in Europa è stato pagato dai club

Condividendo le spese Bologna, Eintracht Francoforte, Feyenord, Fiorentina, Genk, Inter, Juventus, Napoli e Porto riavranno i propri giocatori venerdì pomeriggio

Il rientro dei calciatori impegnati con le nazionali sudamericane è diventato il caso degli ultimi giorni, in tutta Europa. I club stanno facendo di tutto per avere i giocatori il prima possibile, in modo da poterli impiegare anche nel weekend, arrivando anche a pagare a spese proprie il loro ritorno, come racconta La Gazzetta dello Sport.

Condividendo le spese Bologna, Eintracht Francoforte, Feyenord, Fiorentina, Genk, Inter, Juventus, Napoli e Porto riavranno i propri giocatori venerdì pomeriggio. È stato organizzato un volo privato da Barranquilla a Parigi: il tragitto sarà coperto in 10 ore, e considerando le 7 ore di fuso orario è lecito ipotizzare l’atterraggio dei giocatori nella capitale francese tra le 14 e le 15 di venerdì. Da lì l’improvvisata compagnia si scioglierà e ognuno volerà verso la propria destinazione finale in maniera autonoma.

La Gazzetta la definisce “improvvisata compagnia” perché su questo volo ci saranno otto colombiani e tre cileni, che difficilmente si sarebbero trovati tutti insieme sullo stesso aereo: Ospina (Napoli); Muñoz (Genk), Medel (Bologna), Cuesta (Genk); Cuadrado (Juventus), Uribe (Porto), Pulgar (Fiorentina), Vidal (Inter); Sinisterra (Feyenoord), Santos Borré (Eintracht), Luis Diaz (Porto).