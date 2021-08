Zazzaroni: se la Serie A si fosse accordata coi fondi, l’Inter avrebbe i soldi per trattenere Lukaku

Ieri la notizia dell’accordo tra il Fondo Cvc e LaLiga: il 10% del campionato spagnolo in cambio di 2,7 miliardi di euro ai club. Si tratta dello stesso fondo che la Serie A ha snobbato. Un accordo in fotocopia. Ne scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport.

Grazie a questi soldi, i club spagnoli attenueranno gli effetti della pandemia. Ad esempio, l’accordo favorirà il rinnovo di Messi e l’arrivo di Mbappè al Real Madrid. Zazzaroni chiama in causa soprattutto Marotta: quei soldi in Serie A avrebbero dato un bel respiro all’Inter, oggi alle strette. Invece l’amministratore delegato dell’Inter si è fatto distrarre dalla Superlega.

“A Marotta, più che ad altri, rimprovero comunque di aver sottovalutato per distrazione da Superlega e desiderio di non lasciare la governance della confindustria del pallone a manager esterni, l’importanza del progetto che, se fosse passato, gli avrebbe semplificato notevolmente la vita: fatti due conti, l’Inter avrebbe ricevuto un centinaio di milioni, fondamentali per trattenere tanto Lukaku quanto Hakimi. Non mi sorprenderei se Marotta e Ausilio si dimettessero”.