Torino, sospetta infrazione del perone per Belotti, rischia un mese di stop

Il Torino rischia di dover fare a meno di Belotti per almeno un mese. Lo scrive La Stampa. Si sospetta un’infrazione del perone.

“Sospetta infrazione del perone è la cattiva sensazione dello staff medico della Nazionale. Belotti torna in camera, nella quiete del ritiro dell’Italia, fa la borsa e oggi si metterà in macchina verso Torino: in tarda mattinata, il verdetto sullo stato di salute del Gallo dopo gli esami strumentali previsti. La cattiva sensazione dello staff medico dell’Italia nasce da un dolore che accompagna l’attaccante granata dalla notte della sfida con la Fiorentina: in un duello rusticano con il difensore viola Quarta, Belotti cade e si fa male. Niente di preoccupante, così il primo responso: il centravanti, con il contratto in scadenza nel prossimo giugno, si aggrega ai compagni campioni d’Europa pensando alle gare di qualificazione verso i Mondiali in Qatar, ma il fastidio non sparisce e il controllo medico a Coverciano consegna al Toro ore di attesa e ansia”.