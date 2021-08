Tim diffida Sky per la fibra superscontata proposta agli abbonati del pacchetto Calcio

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, Tim è tornata all’attacco contro Sky presentando all’Antitrust una diffida contro l’offerta di fibra superscontata che Sky sta proponendo ai suoi abbonati al pacchetto Calcio.

“A quanto verificato dal Sole 24 Ore l’ultimo attacco in ordine di tempo arriva dalla compagnia telefonica, puntando l’indice contro un’offerta di fibra superscontata che Sky (come anticipato sul Sole 24 Ore dell’8 luglio) sta proponendo ad abbonati del pacchetto Calcio: 14,90 euro al mese per 18 mesi, con i successivi 18 mesi a 24,90 euro per il servizio in fibra Sky Wifi. Un prezzo «fuori mercato» e un «abuso escludente» lamenta Tim che ha scritto a Sky e all’Antitrust diffidando la media company di casa Comcast dal continuare con questa promozione e chiedendone la cessazione entro tre giorni”.

Tim minaccia vie legali perché vede nell’offerta di Sky

“un esclusivo intento di mettere i bastoni fra le ruote ora che Dazn e Tim stanno per giocarsi la loro partita avendo in carniere la polpa dei diritti Tv della Serie A per il prossimo triennio. E l’intento di Sky, dice Tim, è portato avanti con un’offerta che unita ai 5 euro del pacchetto Calcio dal 1° ottobre è fuori mercato e tesa solo per 18+18 mesi (il triennio in pratica) a sbarrare la strada a passaggi di clientela con un servizio sottocosto che partendo dalla posizione dominante nel mercato della pay tv per i legali Tim rischia di configurarsi come un «abuso escludente» – visto che il prezzo incrementale del servizio sarà inferiore ai costi incrementali – e di porre effetti anticompetitivi nel mercato collegato dei servizi di accesso di rete fissa”.