Spalletti: «Osimhen deve stare attento alle sue reazioni, avrà sempre le mani dei difensori addosso»

In conferenza stampa: «L’arbitro è stato corretto con me. Insigne leader vero, è venuto fuori nel momento di difficoltà»

In conferenza stampa Luciano Spalletti ha parlato anche di Osimhen. In maniera lucida, tenendo fede al principio che chi si lamenta è sfigato.

L’espulsione di Osimhen? Deve stare attento alle sue reazioni emotive. È un attaccante forte e tutti i difensori si daranno una mano. Avrà sempre le mani addosso dei difensori. Deve fare attenzione. L’arbitro è stato corretto quando sono andato a parlargli e mi ha spiegato cosa ha visto.

Insigne ha confermato di essere un leader vero perché è venuto fuori nel momento di difficoltà: ha avuto la sfortuna di sbagliare un rigore e si è presentato per battere il secondo. Ha fatto partecipare il pubblico e quando sono entrati in campo anche i tifosi la palla viaggiava di più. Nel secondo tempo, anche in inferiorità numerica, abbiamo capito cosa fare e mi sono piaciuti molto.