Spalletti: «Napoli è una sfida bella, è quella più arrapante»

Alla vigilia del primo impegno stagionale del Napoli contro il Venezia, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa della situazione della sua squadra e delle responsabilità che gravano su di lui

«Ho trovato una piazza molto disponibile nei miei confronti. Questo mi ha reso estremamente felice. Ma essere con me vuol dire essere con il Napoli. Nel senso che, io voglio tutte le responsabilità che ci sono intorno a questo ruolo importante che ho, avendo una squadra importante. Per quanto riguarda lo sviluppo e ciò che riusciremo a fare, dipenderà da come riusciamo a mettere in ordine i nostri passi, cominciando da domani sera. Perché se comincio a fare dei passi coordinati e ben in linea. Napoli è una sfida sicuramente bella, anche perché poi io tengo molto in considerazione le cose che mi capitano davanti. Le situazioni che mi capitano quotidianamente sono le più belle che mi possono capitare, passato e futuro non sono come il presente. Aumento il carico, è quella più arrapante»