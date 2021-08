Sorpresa, Paire ha ripreso a giocare. Battuto Shapovalov in tre set a Cincinnati

Il tennista francese ormai famoso per le sue sconfitte volontarie s’è svegliato, e ha battuto – lottando – il numero 10 del mondo

Anche il suo piano – galleggiare sulle classifiche, giocando e perdendo per incassare i gettoni di presenza dei migliori tornei del mondo – prevede che ogni tanto qualche risultato lo porti a casa. E così Benoît Paire ha improvvisamente deciso di rimettersi a giocare a tennis. Vittima casuale del suo ridestarsi il ben più quotato Denis Shapovalov, numero 10 del mondo e testa di serie numero 6 del Masters 1000 di Cincinnati. Paire non solo l’ha battuto, ma l’ha fatto in maniera inusuale per lui, in rimonta, combattendo: 6-3 4-6 7-5.

Paire ha passato l’ultimo anno a mezzo a non-giocare. Accumulando rese inquietanti e palesi. Con un piano, dicevamo, ben preciso: girare il mondo a dispetto delle bolle e cercare di godersela il più possibile. Nel frattempo è stato criticato più o meno da tutti, compreso se stesso: “Faccio schifo”, ha detto non molto tempo dopo che l’Equipe l’aveva definito “un buffone che non sa più ridere”. Però sa ancora giocare a tennis, quando vuole.

Nello stesso torneo è riuscito a qualificarsi per gli ottavi Matteo Berettini, al rientro dopo l’infortunio che gli aveva fatto saltare le Olimpiadi: 6-7 6-3 7-5 sullo spagnolo Albert Ramos-Vinolas.